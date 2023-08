Ciak, si gira in Calabria! La costa jonica diventa set di “Don Chisciotte”

StrettoWeb

Dai vicoli dell’antico borgo marinaro alle alture del parco archeologico di Broglio, dai panorami dell’Acropoli nel cuore alto del borgo storico marinaro ai paesaggi unici del torrente Pagliara; saranno queste alcune delle location suggestive scelte dal regista Fabio Segatori per il suo Don Chisciotte. Le riprese del film, prodotto dalla Baby Films di Roma, inizieranno nelle prossime settimane. Sarà una pellicola in costume che rimarrà fedele alle trame del celebre romanzo di Miguel de Cervantes e che troverà nella naturale quinta dell’Alto Jonio quei paesaggi fantastici in cui si muovono il più celebre tra i cavalieri erranti ed il suo fido scudiero Sancio Panza. “Una importante opportunità per continuare a fare marketing territoriale” – commenta il sindaco Alex Aurelio, pronto ad accogliere la troupe cinematografica che avrà il suo campo base proprio in città.

“Il fatto che questo film venga girato a Trebisacce – sottolinea – rappresenta uno stimolo ulteriore rispetto ai nostri sforzi di costruzione della destinazione turistico-esperienziale. Don Chisciotte rappresenterà una delle grandi opportunità per far conoscere, oltre i confini regionali, l’identità della nostra terra. Sono convinto che grazie alla sua esperienza che gli è valsa la doppia candidatura ai Nastri d’Argento, il regista Fabio Segatori saprà esaltare lo spirito dei luoghi”.

In vista della realizzazione del film, che si avvale del sostegno del Ministero della Cultura, di Calabria Film Commission e di Rai Cinema, la produzione ha avviato i provini in Calabria. Tutti i candidati dovranno inviare un curriculum vitae, corredato di due foto, scrivendo a babyproduzione@gmail.com. I selezionati saranno convocati venerdì 25 e sabato 26 agosto prossimi a Trebisacce per le audizioni che si terranno presso la sede dell’Istituto Aletti.