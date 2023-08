Caulonia: successo per la prima serata dell’iniziativa “Vivi il tuo Borgo”

StrettoWeb

Grande successo per la prima serata dell’iniziativa “Vivi il tuo Borgo”, organizzata dall’Amministrazione comunale di Caulonia, guidata dal Sindaco Francesco Cagliuso, che ha disposto la creazione di una zona pedonale destinata a tutti coloro che vorranno immergersi totalmente nelle bellezze del centro storico della cittadina. Davvero “buona la prima” per la chiusura del traffico in Via Vincenzo Niutta con la cittadinanza e i numerosi turisti che hanno risposto favorevolmente all’iniziativa che prevede la chiusura al traffico veicolare dalle 20,30 alle 24,00 dal 01 agosto al 26 agosto.

Queste serate saranno arricchite da iniziative culturali, artistiche, musicali e culinarie organizzate dall’amministrazione Cagliuso che intende promuovere il territorio facendo riscoprire un Borgo che si snoda attraverso un dedalo di caratteristici vicoletti, detti vinedi, che fanno capo a piazza del Mese, Piazza Seggio e Piazza del Baglio, cuori dell’attività politica, economica e religiosa dell’antica Castelvetere. Un Borgo i cui confini sono ancora ben visibili là dove sorgono le porte del Salvatore, Pusterla, Amusa e Allaro, che guardano ai quattro punti cardinali.

L’Amministrazione comunale ringrazia “tutti i cittadini, che hanno fortemente creduto nella scelta coraggiosa, ringraziamo le attività produttive, le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile. Insieme si cresce”.