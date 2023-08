Catturato latitante da un anno: alloggiava in un b&b a Tropea

StrettoWeb

Una lunga fuga terminata… in un b&b: un cittadino dell’Unione Europea è stato catturato in una struttura ricettiva dalla Polizia nel corso di controlli mirati. L’uomo era latitante da ormai un anno: nel dicembre 2022 era infatti stato condannato a un anno e 6 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio. Invece di scontare la pena però, si è dato “alla macchia” fino all’epilogo odierno, quando è stato scovato a Tropea. Il malvivente è stato quindi catturato e, dopo aver confermato la sua identità e confessato i reati a suo carico, è stato tradotto nel carcere di Vibo Valentia secondo quanto disposto dal Mandato di Arresto Europeo.