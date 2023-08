Catanzaro-Ternana, a Lecce niente porte chiuse ma capienza limitata. E dalla prossima si gioca al “Ceravolo”

StrettoWeb

La gara Catanzaro-Ternana, in programma domenica nello stadio di Lecce, sarà aperta al pubblico, seppure in maniera limitata. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito in Prefettura nel capoluogo salentino, ha infatti garantito l’accesso a 1.500 sostenitori giallorossi e a 300 tifosi della Ternana, secondo modalità che verranno successivamente comunicate.

In attesa delle comunicazioni ufficiali, la società Us Catanzaro, con il presidente Floriano Noto, rivolge “il proprio ringraziamento al Ministero dell’Interno e alle sue articolazioni territoriali – Prefettura e Questura di Lecce e di Catanzaro – per la sensibilità e la disponibilità dimostrate anche in questa occasione che, contemperando le esigenze di pubblica sicurezza, hanno consentito di non privare i tifosi – seppure in numero ridotto – della possibilità di assistere a quella che si preannuncia come una bella giornata di sport, molto attesa in particolare dai sostenitori delle Aquile, che si sono sempre distinti per correttezza sugli spalti e fuori dagli stadi. Ringrazio anche la Lega di Serie B e il presidente Mauro Balata, per avere sostenuto l’opportunità di garantire ai tifosi delle due squadre la possibilità di assistere ad uno spettacolo che, senza la loro presenza, perderebbe gran parte del suo valore”, le parole del Presidente dei giallorossi.

Dalla prossima gara interna, però, niente campo neutro. Si tornerà al “Ceravolo”. “L’US Catanzaro 1929 ha ricevuto, questa mattina, comunicazione ufficiale della delibera con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha accolto “l’istanza presentata dalla società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l. per l’utilizzo dello Stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro per la stagione sportiva 2023/2024”. La società giallorossa, preso atto di tale decisione, ringrazia la Figc e la Lega B per la collaborazione dimostrata, certa che dal prossimo mercoledì i tifosi del Catanzaro potranno assistere alle gare interne della propria squadra del cuore nello storico stadio “Ceravolo””, si legge in una nota ufficiale.