Catanzaro, taglia il traguardo della XXVI edizione la Sagra dell’Olio d’Oliva a Sellia

Taglia il traguardo della XXVI edizione la Sagra dell’Olio d’Oliva, la quindicesima organizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Zicchinella, agli ultimi mesi di mandato, in calendario per domani, giovedì 17 agosto. Un sapiente mix di cultura, storia, innovazione, artigianato, musica e avventura riempiranno di vita ogni angolo del borgo per questa edizione speciale, oltre alle classiche degustazioni di prodotti tipici locali, la kermesse culturale anche quest’anno offre un calendario ricco di attività: si parte dalle 18.45 con la sfilata delle moto d’epoca, ad opera del club Aquila Gialla e Vespa club. A seguire, sul palco allestito nel cuore del suggestivo borgo della Presila, Ettore Castagna Trio e Francesco Cuteri in “Tracce di un’altra Calabria, canzoni, romanzi, racconti”.

Alle 21 la cerimonia di consegna del Premio Ulivo d’Oro, eccellenze di Calabria, riservato alle personalità che hanno dato lustro al territorio. Alle 21.45 è in programma lo show comico con Ciro Giustiniani, direttamente da Made in Sud; sarà quindi la volta – alle 22.45 – dell’esibizione musicale dei TarantArneo, ritmi del Salento. Si chiude con lo spettacolo pirotecnico a mezzanotte. Ma le vie del borgo saranno animate e colorate da Artisti di Strada (Associazione Amarte); Fantasy Event (animazione per bambini) al MuSeBa; Mostra Storica a cura di Giuseppe Chirico; il Circo Ramingo; la Street Band Orkestrana Orchestra. Previsto un servizio di navetta gratuito mentre al Parco avventura c’è spazio per il volo notturno sul borgo.

“Siamo arrivati alla XXVI edizione, e il nostro meraviglioso borgo è pronto ad accogliere turisti, curiosi e appassionati da tutta la regione per quello che è un vero e proprio evento culturale, molto atteso dall’area della Presila Catanzarese – afferma Zicchinella. Un evento culturale, non solo enogastronomico, che negli anni è cresciuto, è diventato un punto di riferimento del comprensorio, che abbiamo messo in piedi con l’entusiasmo, la passione di una intera comunità e abbiamo, molto spesso, organizzato senza intaccare le risorse del Comune”.

“Per me è un momento intenso e importante: è l’ultima volta che, nella fase dell’organizzazione, sarò alla guida dell’amministrazione comunale e alla testa della squadra che è in campo per regalare alla nostra gente questo momento speciale di svago e riscoperta delle radici. Ci tengo, quindi, particolarmente alla riuscita. Ma sono certo che – conclude – anche quest’anno non deluderemo gli estimatori della nostra Sagra dell’Olio d’Oliva”.