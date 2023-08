Catanzaro-Spezia 3-0, serata magica per il “Ceravolo”: 12 mila spettatori al ritorno in B dopo 17 anni

StrettoWeb

Per il Catanzaro è una serata magica. Oggi, dopo l’esordio casalingo in B sul neutro di Lecce, il “Ceravolo” ritrova la Serie B a 17 anni dall’ultima volta. Con i 4 punti conquistati nelle prime due partite, l’entusiasmo è alle stelle. E, davanti a oltre 12 mila spettatori, la squadra di Vivarini si esalta e annichilisce il retrocesso Spezia con il punteggio di 3-0. Così, dopo tre gare, l’imbattibilità è mantenuta e i punti sono 7: Sounas e compagni sono insieme al Bari dietro solo alla capolista Parma.

La partita

E pensare che l’avvio è anche in salita. Al 20′, infatti, c’è un rigore per lo Spezia, ma Moro fallisce. Comincia così la ripresa, che è quella che sorride ai giallorossi, i quali giocano col vento (forte) a favore. Squadra compatta e ripartenze letali, sfruttando il baricentro alto degli avversari, che sulla zona di destra lasciano un po’ a desiderare. Ed è da lì, dal lato sinistro del Catanzaro, che arriva il gol intorno all’ora di gioco. Biasci riceve, si accentra, se la porta sul destro e incrocia. E’ 1-0. Lo svantaggio disorienta lo Spezia e i padroni di casa ne approfittano per raddoppiare. Punizione apparentemente innocua dai 25 metri, il vento disturba, Nikolau devia ed ecco il raddoppio. Il tris arriva con un altro bel gol, di Pompetti, da poco entrato al posto di Pontisso. Nel finale c’è solo spazio per il rosso a Oliveri, per un fallo di reazione su Cassata. Ma finisce così. Il Catanzaro esulta per un avvio di stagione grandioso.

La soddisfazione di Mancuso

“È stato emozionante vedere, dopo diciassette anni, i giallorossi giocare in serie B allo stadio Nicola Ceravolo”. Lo dice il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, alla fine della partita vinta dai giallorossi contro lo Spezia Calcio. “L’industria del calcio, oltre a suscitare passioni – aggiunge – è anche un’importante risorsa economica, che sollecita il coinvolgimento di cittadini, istituzioni, categorie professionali e forze sociali, ma anche scuole e Università che, all’insegna dell’etica sportiva, possono ottimizzare i benefici e migliorare la qualità della vita”.

Risultati Serie B 3ª giornata

Ascoli-Feralpisalò 3-0

Cosenza-Modena 1-2

Pisa-Parma 1-2

Reggiana-Palermo 1-3

Bari-Cittadella 1-1

Catanzaro-Spezia 3-0

Sampdoria-Venezia 1-2

Ternana-Cremonese 0-1

Classifica Serie B

Parma 9 Venezia 7 Catanzaro 7 Modena 6 Bari 5 Sudtirol 4 Cosenza 4 Palermo 4 Cremonese 4 Cittadella 4 Pisa 3 Ascoli 3 Sampdoria 1 (-1) Spezia 1 Reggiana 1 Como 1 Ternana 0 Feralpisalò 0 Lecco 0 (3 partite in meno) Brescia 0 (3 partite in meno)