Catanzaro: rinvenuta piantagione di marijuana

StrettoWeb

Nel pomeriggio del 12 agosto 2023, i Carabinieri della Stazione di Petronà (CZ) del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sellia Marina, coadiuvati da personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”, all’esito di una mirata attività info-investigativa volta al contrasto della produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato a Petronà (CZ), nella frazione di Arietta, un terreno adibito a piantagione di cannabis indica, caratterizzato dalla presenza di 176 piante dell’altezza compresa tra i 150 e i 300 cm, situato in un’area particolarmente impervia, di difficile accesso e vicina al corso d’acqua Tacina.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Petronà, ad un anno dal ritrovamento di una simile piantagione in località Acquamolla, nel setacciare palmo a palmo le aree rurali che per la morfologia del territorio si prestano alla coltivazione di cannabis, hanno notato un tubo d’irrigazione che si sviluppava verso un’area particolarmente scoscesa e con vegetazione fitta, non caratterizzata dalla presenza di fondi agricoli. Pertanto seguendo lo sviluppo della condotta idrica, hanno rinvenuto la piantagione di marijuana, ben occultata nel bosco. Lo stato di crescita delle piante e di maturazione delle infiorescenze, ormai pronte per essere raccolte, ha richiesto l’intervento immediato dei militari dell’Arma che hanno proceduto all’estirpazione e al sequestro delle stesse al fine di impedirne la raccolta e l’alimentazione del mercato illegale delle sostanze stupefacenti.

Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari. Ulteriori servizi di prevenzione e contrasto alla produzione e vendita delle sostanze stupefacenti saranno effettuati dai militari della Compagnia di Sellia Marina nei prossimi giorni.