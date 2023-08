Catanzaro, nuovo attaccante: dalla Sampdoria arriva Stoppa

StrettoWeb

“L’U.S. Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Stoppa, proveniente dall’U.C. Sampdoria. L’attaccante arriva in giallorosso a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2023. Stoppa, classe 2000, nella scorsa stagione ha giocato in Serie C con il L. R. Vicenza siglando 8 reti in 32 partite. In precedenza aveva vestito la maglia della Juve Stabia (34 presenze e 11 gol). Calcisticamente è cresciuto nel Novara, squadra con la quale ha anche debuttato in Serie B”.

Così in una nota il Catanzaro comunica l’arrivo del nuovo attaccante, che si va ad aggiungere agli altri nuovi arrivati davanti (Donnarumma e Ambrosino) e alle conferme Iemmello, Biasci e Curcio. L’ufficialità arriva a qualche giorno dall’esordio in Serie B, con lo 0-0 a Cremona.