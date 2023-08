Catanzaro, proseguono spediti i lavori dello stadio Ceravolo: le ultime

StrettoWeb

Procedono spediti i lavori di riqualificazione dello stadio “Nicola Ceravolo”. È quanto emerso dal sopralluogo effettuato questa mattina all’interno dello stadio di Catanzaro dal presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso assieme al presidente dell’Us Catanzaro 1929 Floriano Noto. Entrambi hanno espresso soddisfazione per il rispetto del cronoprogramma degli interventi, suddivisi in tre lotti, necessari a ottenere l’omologazione dell’impianto in vista dell’avvio del prossimo campionato di Serie B, che sono stati possibili grazie a un finanziamento di 3 milioni di euro della Regione Calabria.

Nel corso dell’incontro con Noto, il Presidente del Consiglio regionale ha confermato che fra non molto saranno sbloccati gli ulteriori 6 milioni di euro a favore dell’Amministrazione comunale di Catanzaro, tramite l’adozione di un’apposita delibera della Giunta regionale. Uno stanziamento che servirà per una riqualificazione strutturale del “Ceravolo”, nell’ottica di assicurare alla società e ai suoi tifosi uno stadio più moderno e funzionale.