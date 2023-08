Catanzaro, incendio in attività commerciale: intervengono i Vigili del Fuoco

StrettoWeb

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro è intervenuta nella giornata di ieri nel comune di Magisano (CZ) per incendio attività commerciale. Interessato dalle fiamme un locale adibito a rivendita di generi alimentari e cartoleria situato al piano strada di uno stabile di tre piani fuori terra. Il rogo sviluppatosi per cause accidentali (probabile guasto all’impianto elettrico) ha danneggiato la zona delle casse e l’ingresso mentre nel rimanente locale annerimento delle pareti e danni dovuti al fumo intenso scaturito dalla combustione.

Intervento dei vigili del fuoco con tre mezzi e 10 unità è valso alla completa estinzione del rogo evitando il propagarsi delle fiamme a tutto il locale ed agli appartamenti sovrastanti. Non risultano danni a persone né alla struttura dello stabile. A coordinare le operazioni di soccorso il CS Giuseppe Paonessa.