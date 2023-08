Catanzaro, Fazio saluta e ringrazia tutti con un messaggio toccante “il mio cuore rimane qui”

StrettoWeb

“L’US Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla SS Monopoli 1966 le prestazioni sportive del difensore Pasquale Fazio. A “Lito” va il ringraziamento di tutta la società per l’impegno profuso con la maglia gialorossa nelle ultime tre stagioni e un grande “in bocca al lupo” per la nuova avventura professionale”. Così in una nota il Catanzaro comunica la cessione al Monopoli del difensore Fazio, protagonista in Calabria nelle ultime tre stagioni.

Momenti che ovviamente il calciatore non dimenticherà. Per questo ha pubblicato un bellissimo messaggio su Instagram, salutando e ringraziando la piazza giallorossa: “Sono arrivato qui in punta di piedi e mi avete accolto come un figlio di questa Città e non posso che dire GRAZIE, sono stati 3 anni intensi dove ho dato tutto ME stesso per raggiungere un obbiettivo importante e dopo tanto ci siamo riusciti e vedere questa città esplodere mi rende orgoglioso del lavoro fatto.. ora anche se a malincuore è arrivato il momento di dividerci ma solo fisicamente perché il mio cuore rimane qui… doveroso ringraziare tutti coloro che lavorano per questa squadra”.

“Nino, Felisiano, Bruno, Manu, Ivan, Alessio, Cristiano, Nazario, Antonella, i dottori e tutti gli addetti ai lavori anche degli anni precedenti (Non me ne vogliate se dimentico qualcuno ma siete in tanti). Grazie al presidente e ai suoi fratelli per avermi dato la possibilità di giocare in questa piazza gloriosa. E soprattutto GRAZIE a voi tifosi che siete il cuore pulsante di questa squadra, il dodicesimo uomo in campo, GRAZIE che mi avete supportato con il vostro calore e il vostro amore per questa maglia che è la vostra seconda pelle, GRAZIE davvero a tutti per le emozioni che mi avete regalato.. non sarà mai un ADDIO… Il vostro LITO”