Catanzaro vicina al colpaccio Donnarumma: con Iemmello una coppia d’attacco super

Al netto delle dichiarazioni pubbliche, relative a una tranquilla salvezza, il Catanzaro neo promosso in Serie B non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo di semplice comparsa. Lo dimostrano i sacrifici in questi anni volti al salto di categoria (con tanti milioni sul piatto); lo dimostra la volontà di non smantellare la squadra, confermando i pezzi pregiati; lo dimostrano gli arrivi, sempre con una logica legata all’età e alla formula, di questa sessione estiva.

Il vero colpaccio, però, non è ancora arrivato, anche se si è molto vicini. Sì, perché il Catanzaro è a un passo dall’accordo con Alfredo Donnarumma. L’esperto attaccante, da due anni alla Ternana, era stato protagonista con la maglia del Brescia qualche anno fa, conquistando la Serie A in coppia con Torregrossa. Ora, per lui, un altro bomber accanto: è Pietro Iemmello. Duo di centravanti super per il club di Floriano Noto, intenzionato – al di là delle parole di facciata – a recitare ben altro ruolo in questo campionato di Serie B.