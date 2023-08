Catanzaro, si comincia: a Cremona ci sono Iemmello e Donnarumma. I convocati e le parole di Vivarini

StrettoWeb

Dopo la Coppa Italia a Udine, il Catanzaro torna al Nord Italia per la prima in Serie B a distanza di tanti anni dopo l’ultima volta. Grande attesa per i giallorossi di Vivarini: l’esordio è in casa della Cremonese, retrocessa nuovamente dopo la promozione dello scorso anno. In attesa di buone nuove dal mercato, ottime notizie per il tecnico: tra i convocati infatti c’è di nuovo Iemmello, tornano operativo in seguito allo stop per infortunio. Davanti c’è anche Donnarumma, arrivato la settimana scorsa in prestito.

Cremonese-Catanzaro, i convocati di Vivarini

Portieri : 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli

: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli Difensori : 5. Krastev, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 72. Veroli

: 5. Krastev, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 72. Veroli Centrocampisti : 8. Verna, 18. Ghion, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 32. Belpanno, 33. Oliveri, 77. Katseris, 92. Situm

: 8. Verna, 18. Ghion, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 32. Belpanno, 33. Oliveri, 77. Katseris, 92. Situm Attaccanti: 9. Iemmello, 10. Curcio, 17. Brignola, 28. Biasci, 99. Donnarumma

Cremonese-Catanzaro, le parole di Vivarini alla vigilia

