Il Catanzaro pesca dal Napoli: arriva Ambrosino, finalista con l’Italia Under 20 ai Mondiali

StrettoWeb

Colpo in attacco per il Catanzaro, che si assicura l’attaccante Giuseppe Ambrosino, classe 2003, arrivato in prestito secco dal Napoli. Il giovane centravanti si è fatto conoscere di recente, con il Mondiale Under 20 con l’Italia, arrivata in finale, persa poi contro l’Uruguay.

“Cresciuto nel vivaio della squadra partenopea, capocannoniere del campionato Primavera nel 2022 e perno della nazionale Under 20 del ct Carmine Nunziata, il centravanti nativo di Procida nella scorsa stagione ha vestito in serie B le maglia del Como prima e del Cittadella poi, segnando tre reti in quindici presenze complessive. Ambrosino ha svolto la prima parte del ritiro pre-campionato con il Napoli a Dimaro, segnando che nell’amichevole disputata dagli azzurri al Maradona contro la Juve Stabia”, si legge nella nota del Catanzaro.