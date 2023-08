Catania, quando calcio e sviluppo della città vanno di pari passo: maglie presentate nella nuova metro

StrettoWeb

Non è quasi mai un caso quando squadra di calcio e sviluppo della città vanno di pari passo. A Reggio ne abbiamo l’esempio. Gli anni d’oro della Reggina, e dello sport reggino in generale, nel corso degli anni migliori della città. Ora, la Serie B, è quasi un’eccezione, un lusso, per le condizioni in cui versa la città, e infatti è terreno fertile per faccendieri, avventurieri e speculatori di turno.

A qualche chilometro da qui c’è Catania. Sia chiaro: città assolutamente non paragonabile a Reggio Calabria. Però le vicende recenti fanno riflettere. Da poco nella città etnea è stata inaugurata la nuova Metropolitana. Un’infrastruttura moderna e che pone Catania al passo con le grandi. Si tratta infatti dell’unica Metropolitana dell’estremo sud italiano, l’unica da Napoli in giù. Un’innovazione di cui i cittadini vanno molto fieri.

E il Catania Fc? Dopo gli anni d’oro con Pulvirenti, una nuova rinascita con Pelligra. Serie C riconquistata a suon di record, ma ora si vuole andare sempre più in alto. E la società ha ben pensato di presentare le nuove maglie in un contesto innovativo di sviluppo della città. Dove? Nella nuova Metropolitana, appunto. Le divise della prossima stagione, infatti, sono state ufficializzate, con i contenuti social foto e video, all’interno della Metro. Perché quando calcio e sviluppo della città vanno di pari passo, è tutto più facile. E non è mai un caso.