Il Catania presenta la campagna abbonamenti, il VIDEO è da brividi: “Siamo figli del Vulcano”

A Catania c’è l’entusiasmo dei tempi d’oro, nonostante la categoria. Sì, perché nelle piazze calde non importa la categoria, ma il progetto e la serietà di chi c’è dietro. Gli etnei lo hanno capito e hanno sostenuto sin da subito Ross Pelligra nella grande cavalcata verso la Serie C dopo la ripartenza. Ora l’obiettivo è andare sempre più in alto, recitando un ruolo da protagonisti nel girone C di Serie C.

Proprio ieri, infatti, è stato anche ufficializzato il colpaccio Samuel Di Carmine per l’attacco. E, forse anche sulla scia dell’entusiasmo per la notizia, il club rossoblu ha deciso di lanciare la campagna abbonamenti per la nuova stagione. Lo ha fatto con un messaggio da brividi, che include identità, storia, luoghi, passioni, sapori. “Siamo figli del Vulcano” è il nome assegnato alla campagna, promossa attraverso un video bellissimo che recita queste parole.

“Caro figlio, venne il giorno in cui pronunciai la mia prima parola: fu magma, volevo dire mamma. Mi sorprese un sentimento: non ero semplicemente innamorato ma profondamente etnamorato. Andai lontano e pensando alle mie radici, di questa montagna sognavo le pendici. Oggi non mi ferma la paura di cadere, sento la mia forza sgorgare dal cratere. Il calcio mi appassiona e la mia squadra del cuore, il Catania, è potente e spettacolare, proprio come il Mongibello. Siamo Figli del Vulcano”. “Caro papà, della sostanza di questo vulcano sono fatte le fondamenta, i pavimenti, i muri di cinta e le decorazioni del paesaggio che ammiro mentre cammino al tuo fianco: questa roccia protegge ed abbellisce, proprio come te. In gioventù sei stato fiume di fuoco, il tempo ti ha reso pietra, forte e ricca di virtù. Adoro il calcio e la mia squadra del cuore, il Catania, è patrimonio dell’umanità, come l’Etna. Siamo Figli del Vulcano, è vero. Con la lava nelle vene, sicuro”.

Info utili

La card We Catania è necessaria per la sottoscrizione dell’abbonamento e può essere acquistata esclusivamente online, sul sito www.ticketone.it Le card rilasciate nella passata stagione sono valide. Sarà possibile optare per la spedizione a domicilio della card oppure per il ritiro “presso il luogo dell’evento”, cioè ai botteghini dello stadio “Angelo Massimino” in Piazza Spedini. Dopo la sottoscrizione della card, sarà emesso un pdf con un codice numerico che permetterà di procedere all’acquisto dell’abbonamento.

La Campagna Abbonamenti 2023/24 “Figli del Vulcano” avrà inizio martedì 22 agosto alle ore 9.00; la data di chiusura sarà comunicata nel corso del mese di settembre. L’abbonamento comprende le 19 gare interne del Catania FC nel girone C del campionato Serie C 2023/24. L’abbonamento potrà essere sottoscritto online dagli utenti del sito ticketone.it, ai botteghini dello stadio e presso i punti vendita della rete TicketOne, dopo aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali e in particolare di quelle riferite al regolamento d’uso dell’impianto ed agli obblighi da osservare durante la permanenza nello stesso.

Per rendere più rapida la procedura d’acquisto, diminuendo i tempi d’attesa, si consiglia di compilare i moduli (disponibili per il download sul sito www.cataniafc.it) prima di recarsi nei punti vendita. Occorre inoltre esibire il documento d’identità in corso di validità.

Prezzi speciali per gli abbonati 2022/23

Gli abbonati alla stagione sportiva 2022/23 potranno acquistare l’abbonamento 2023/24 usufruendo di prezzi scontati, sia per l’intero sia per il ridotto.

Abbonamento under 12 in tutti i settori

Catania Football Club ha previsto per i giovani nati dal 1° gennaio 2012 in poi un abbonamento al prezzo unico di 20€: un adulto in possesso di abbonamento potrà acquistare fino ad un massimo di due abbonamenti riservati ad under 12, validi per lo stesso settore, e sarà tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per l’intera durata della manifestazione sportiva. Gli abbonamenti under 12 potranno essere acquistati esclusivamente ai botteghini, in Piazza Spedini.

Tribuna d’Onore

Il nuovo abbonamento “Tribuna d’Onore” comprende: un walk about nel pre-gara, in occasione di un match dei rossazzurri individuato dalla società che comunicherà via mail la data stabilita; una maglia autografata dai calciatori della prima squadra; la partecipazione a un evento speciale e riservato, organizzato dal club.

Abbonamenti Ridotti

Sono previsti per le donne, per gli under 18 nati dal 1° gennaio 2006 in poi e per gli over 65 nati negli anni 1958 e precedenti.

Giorni e orari d’apertura dei botteghini in Piazza Spedini

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. Sabato: dalle ore 9.00 alle 14.00. Domenica: chiusura.