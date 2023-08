“Cartoons Music Show”: arriva in Calabria la IV edizione di “Voci di Pace Summer Tour”

StrettoWeb

È tutto pronto per l’attesissimo evento estivo promosso dall’Associazione Voci di Pace di Spezzano Albanese nell’ambito della IV edizione del “Voci di Pace Summer Tour” che quest’anno porterà in scena, lunedì 14 agosto alle 21.30 nella Villa del Ricordo a Spezzano Albanese, il “Cartoons Music Show”. Uno spettacolo per adulti… che vogliono tornare bambini! Un viaggio attraverso le più famose sigle dei cartoni animati degli anni 70-80 che hanno visto crescere intere generazioni di bambini. Il tutto nel solito stile del gruppo vocale, che vanta una formazione canora al femminile, che attraverso la mano del direttore del coro, Emanuele Armentano, ha riarrangiato i pezzi rendendoli piacevoli e originali nella loro esecuzione.

Fondamentale il supporto della band che vede al basso Demetrio Corino, alla chitarra elettrica Francesco Valle, alla batteria Giuseppe Sciarrotta e, quale ospite d’onore, il Maestro Mario Gullo alle chitarre classica e acustica. “Dopo anni di musica di ogni genere -afferma Armentano- questa estate abbiamo deciso di esplorare un mondo musicale che conoscono tutti. Gli arrangiamenti sono stati strutturati sullo stile brioso e giocoso del gruppo, puntando sulle caratteristiche delle singole voci. Sarà davvero interessante ascoltare il risultato finale”.

Il gruppo canoro, formato da Dezdemona Galizia Luka, Maria Gabriella Cerchiara, Maria Risolè, Frances Gillian Doble, Angela Camodeca, Maria Antonietta Sposato, Maria Francesca Galizia, Maria Teresa Vitale, Ivana Domanico, Simona Diodati, Antonella Vitale ed Emiliana Oriolo, porterà in scena la propria performance coadiuvato dalla presenza di personaggi che saranno svelati nel corso del concerto.

“Siamo orgogliosi di presentare uno spettacolo nuovo – afferma il presidente Ivana Domanico -. Ringraziamo l’amministrazione comunale spezzanese guidata dal sindaco Ferdinando Nociti e in particolar modo il delegato al Turismo e Spettacolo, Giuseppe Gazzarano, per il prezioso supporto utile a realizzare lo show”. Nel corso della serata verrà offerto un “aperitivo sotto le stelle”.