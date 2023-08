Caretta Caretta, nuova spettacolare schiusa: 28 tartarughine sulla spiaggia di Sibari

StrettoWeb

La natura sa sempre come sorprenderci: un’altra spettacolare schiusa di Caretta Caretta è avvenuta la scorsa notte sulla spiaggia jonica nel villaggio turistico di Marina di Sibari. 28 piccole tartarughine, grazie al valido aiuto dei volontari WWF della sede di Policoro, hanno raggiunto in sicurezza le acque del Mar Ionio per addentrarsi nella nuova fase della loro vita. La schiusa è avvenuta in un nido non censito: è stato il custode di uno stabilimento balneare a notare quanto stava accadendo e, prontamente, ha allertato i volontari e la Capitaneria di Porto di Corigliano-Rossano. L’area è stata quindi messa in sicurezza e i piccoli di Caretta Caretta “accompganti” in mare. Non si esclude una nuova possibile schiusa nei prossimi giorni, a partire da stasera.