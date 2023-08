Capo Vaticano, cucina e bar sporchi: multa salatissima per il proprietario di un lido

StrettoWeb

Non si abbassa la guardia delle forze dell’ordine sull’intero territorio calabrese caratterizzato, sopratutto in questo periodo, dall’ingente flusso di turisti. La polizia prosegue con i controlli lungo la Costa degli Dei, tenendo d’occhio strutture ricettive e stabilimenti balneari. Uno di questi ultimi, a Capo Vaticano, è stato oggetto di accurata perquisizione nel quale sono emerse gravi violazioni igienico-sanitarie nella cura degli ambienti. Nello specifico il bar, la cucina e il magazzino dove vengono riposti bevande e alimenti, sono risultati sporchi e in stato di abbandono. Il proprietario del lido è stato sottoposto a una salata sanzione amministrativa: ulteriori approfondimenti hanno portato anche alla scoperta del mancato pagamento della tassa di soggiorno di aprile, giugno e luglio.