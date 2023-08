Calcio: Singo verso l’Atalanta, al Torino Soppy e 7 milioni

StrettoWeb

Roma, 9 ago. – (Adnkronos) – Si tinge sempre più di nerazzurro il futuro di Singo, esterno destro del Torino. Secondo Sky Sport l?Atalanta e il club granata hanno infatti raggiunto l?accordo per portare il classe 2000 a Bergamo: operazione da 15 milioni complessivi che prevede un esborso cash di 7 milioni di euro più il cartellino di Brandon Soppy, esterno destro classe 2002. Singo ha già accettato il trasferimento all?Atalanta, adesso si attende solo che Soppy dia l?ok definitivo al passaggio al Torino affinché l?operazione possa ritenersi conclusa. Prima di dire ?sì? ai granata, Soppy vuole però capite quanto Ivan Juric punti su di lui e che prospettive di minutaggio ha: proprio per questo motivo a breve è previsto un contatto tra il calciatore e il ds del Torino Vagnati (forse anche Juric), con il dirigente granata che illustrerà il progetto che il club ha mente per lui.