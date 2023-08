Calcio: Scamacca, ‘Gasperini mi ha fortemente voluto, vede in me qualità nascoste’

StrettoWeb

Bergamo, 7 ago. – (Adnkronos) – “L’allenatore mi ha detto che ho qualità nascoste che però lui vede: è la cosa che mi ha colpito di più”. Queste le prime parole di Gianluca Scamacca da giocatore dell’Atalanta. “Direttore e mister mi hanno fatto capire che mi volevano tanto e che condividono le mie stesse idee. Questo è il posto più giusto da dove ripartire, l’ambiente ideale per me. Giocare tante competizioni è bello, perché si lotta per più obiettivi, è un grande stimolo”, aggiunge il 24enne romano al sito del club orobico prima di parlare degli incroci passati con la sua nuova squadra. “L’Atalanta è sempre stata una squadra tosta, da avversario andava sempre forte: ogni volta ci si faceva il segno della Croce”.