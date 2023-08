Calcio: Psg, Mbappé, Verratti e Neymar non convocati per il Lorient

StrettoWeb

Parigi, 12 ago. – (Adnkronos) – Il tecnico del Paris Saint Germain Luis Enrique esclude dai convocati Kylian Mbappé, Neymar e Marco Verratti per la prima giornata di Ligue 1, che oggi alle 21 vedrà i campioni di Francia in carica ricevere la visita del Lorient al Parc des Princes. Ieri l’allenatore spagnolo, in conferenza stampa, aveva invitato il club a trovare urgentemente una soluzione per i tre “scontenti” dello spogliatoio.