Calcio: Natan, ‘non vedo l’ora di debuttare con il Napoli, provo emozione e gioia’

Napoli, 17 ago. – (Adnkronos) – “Provo emozione e gioia, non vedo l’ora di debuttare con la maglia del Napoli”. Natan si presenta così nella sua conferenza stampa di presentazione da giocatore del Napoli. Il 22enne brasiliano vestirà la maglia numero 3 di Kim. “Il numero 3 lo avevo quando ho iniziato a giocare nel Flamengo. So che è il numero di Kim che è un grandissimo campione e ho massimo rispetto per lui. In questi anni ho lavorato tantissimo in Brasile sperando che un giorno un top club come il Napoli potesse chiamarmi”.

L’ex difensore del Bragantino speiga le sue caratteristiche principali. “La velocità, la copertura e caratterialmente la grinta. Mi piace giocare difensore centrale di sinistra ma se dovesse essere necessario posso essere impiegato anche in fascia. So che il campionato italiano è molto competitivo, che ci sono attaccanti forti, si gioca un calcio tattico ma anche difensivo. Ci vorrà tanta tecnica e grinta, i miei compagni mi aiuteranno a inserirmi subito bene. Sto studiando l’italiano per poter comunicare bene con tutti i miei compagni e col mister. Garcia mi aiuterà sicuramente a migliorare ogni mia caratteristica”.

“Napoli è una città appassionata che ti dà tanto calore. Come ambiente mi troverò benissimo, poi dovrò chiaramente abituarmi ai ritmi del calcio italiano. Sicuramente qui la velocità è più alta rispetto al Brasile ma mi abituerò anche a questa dimensione. Sono molto emozionato e anche ansioso di debuttare sia con la maglia azzurra che poi esordire allo Stadio Maradona con un pubblico che ti regala un brivido speciale”, conclude Natan.