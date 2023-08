Calcio: mercato Napoli, pronta una nuova offerta per Gabri Veiga del Celta Vigo

StrettoWeb

Napoli, 16 ago. – (Adnkronos) – Il Napoli continua a lavorare per mettere Gabri Veiga a disposizione di Rudi Garcia. Tra le parti ci sono contatti continui e oggi potrebbe essere una giornata molto importante: gli azzurri, secondo Sky Sport, dovrebbero formalizzare l’offerta decisiva per raggiungere l’accordo definitivo con il Celta Vigo. Il club di De Laurentiis, che ha già trovato l’intesa con il centrocampista classe 2002, sa quello che gli spagnoli vogliono: una proposta che si avvicini ai 40 milioni della clausola rescissoria, anche attraverso bonus e percentuale di rivendita. La trattativa Gabri Veiga non dipenderà dalla cessione di Piotr Zielinski, con il Napoli che questa operazione la vuole fare a prescindere. Il polacco non ha ancora deciso se andare o meno in Arabia Saudita, nonostante gli arabi siano fiduciosi verso un suo “sì”. In realtà, anche per motivi familiari con la moglie che spinge molto per una permanenza a Napoli, non è da escludere una permanenza in azzurro.