Calcio, la Virtus Messina piazza quattro colpi

La Virtus Messina, grazie al contributo del Ds Marco Metallo, comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di 4 nuovi calciatori. Il primo è Giovanni Catalano, difensore, nato a Messina il 17/09/2002, lo scorso anno al Gescal in Promozione ed in precedenza con Igea Virtus, Atletico Messina, Camaro ,Fc Messina. Il giovane difensore ha creduto da subito in questo nuovo progetto e si è messo subito a disposizione per la squadra.

Poi Pietro Vizzi, portiere, nato ad Agrigento il 20/09/2002, nell’ultima stagione ha militato con il Cianciana Calcio Terza Categoria Agrigento. Samuele Caruso, difensore, classe 2004, ha giocato nel settore giovanile Città di Taormina, poi in Prima Categoria al Real Gazzi Giuseppe Bengala: difensore di 195 cm, in precedenza ha vestito le maglie di Sc Sicilia, Real Zancle, Itala e Grifone.