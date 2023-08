StrettoWeb

Parigi, 21 ago. – (Adnkronos) – Thierry Henry è il nuovo commissario tecnico della Francia Under 21. Per il 46enne ex attaccante un contratto biennale fino al 30 giugno 2025, con l’obiettivo di guidare i giovani transalpini alle Olimpiadi di Parigi, in programma dal 24 luglio all’11 agosto del 2024. Henry torna in pista dopo la fine della sua esperienza al Belgio, nazionale in cui ricopriva il ruolo di assistente del ct Roberto Martinez.