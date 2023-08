StrettoWeb

Londra, 14 ago. – (Adnkronos) – In mattinata Moises Caicedo è arrivato al campo di allenamento del Chelsea per le visite mediche e ha terminato l’iter dopo pranzo. Adesso si attende soltanto l’ufficialità per il passaggio del 21enne centrocampista ecuadoriano dal Brighton ai Blues per la cifra record per la Premier League di 133 milioni di euro.