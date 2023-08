Calcio: Barcellona, acquistato 16enne Darvich dal Friburgo, clausula da 1 mld

StrettoWeb

Barcellona, 8 ago. (Adnkronos) – Il giovane talento tedesco Noah Darvich ha concluso il trasferimento dal Friburgo al Barcellona. Il 16enne centrocampista ha firmato un contratto fino al giugno 2026 con il club spagnolo e giocherà per la squadra B in terza divisione. Il Barcellona ha pagato al Friburgo 2,5 milioni di euro per il giocatore, che ora ha una clausola rescissoria di 1 miliardo di euro.

“Dal nostro punto di vista, abbiamo mostrato a Noah, alla sua famiglia e al suo entourage un percorso sportivo ottimale e di prospettive al Friburgo. Sfortunatamente, la loro decisione è andata in una direzione diversa”, ha dichiarato il direttore sportivo del Friburgo Klemens Hartenbach. “Speriamo che le loro aspettative vengano soddisfatte a Barcellona”, ha aggiunto. Darvich ha capitanato la Germania al titolo agli Europei under 17 del 2023 a giugno.