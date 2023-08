Calcio a 5, raduno con sorpresa per la Futura: è tornato Antonio Pannuti

StrettoWeb

Tempo di raduno, tempo di grinta e passione, sudore ed allenamento. Nel tardo pomeriggio di ieri, al Palattinà di Lazzaro, agli ordini del capo allenatore Mister Peppe Fiorenza, del Direttore Tecnico Angelo Saccà e dell’Assistente e Preparatore Fisico Francesco De Stefano, ben supportati dall’allenatore dei portieri Fabio Malara, si è riunita la massima espressione del Futsal dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria.

Dirigenza al completo per trasmettere la passione e la carica in vista di una lunga ed appassionante stagione che vedrà i giallo-blu viaggiare per lo stivale affrontando il campionato di A2 Elite. Il nucleo storico, Capitanato da Jean Carlos Cividini, ha accolto i nuovi innesti: Humberto Honorio ed Eriel Pizetta, in scena con la giusta umiltà e voglia di sacrificarsi per la causa accanto ai giovani Iennarella e Labate.

Primi calci e partitella finale, divertente e appassionante, ma le novità non finiscono qui: è ritornato, infatti, un “uomo Futura”. E’ ritornato l’ottimo Antonio Pannuti. Dieci anni in maglia Futura, ha ripreso un discorso interrotto temporaneamente, per ragioni strettamente lavorative nella precedente annata agonistica. Orgoglio made in Futura per un ragazzo cresciuto nel vivaio gialloblù, una sorta di seconda pelle per Pannuti, ritrovata con la voglia del primo giorno.