Calcio a 5, Futura grandi firme: ritorna Simone Minnella

Arriva dal Mantova ma è un volto noto ed apprezzato dal pubblico del Palattinà. Dopo il clamoroso e significativo ritorno del “fedelissimo” Antonio Pannuti, la dirigenza della Polisportiva Futura mette a segno un “come-back” da sogno. Si aggregherà, già da lunedì 28 agosto al club. Stiamo parlando di Simone Minnella. Classe 1999, laterale dinamico, veloce, spettacolare, abile nel giocare insieme ai compagni pronto a completare ed implementare ulteriormente la campagna rafforzamenti Futura.

Ex, tra gli altri anche della Real Rogit sempre in A2, ha ben figurato in maglia Futura due anni fa, al primo anno in cadetteria del team: nel proprio curriculum, vanta anche un titolo di campione d’Italia con la rappresentativa regionale Juniores. Accanto ai colpi Honorio e Pizetta, al ritorno di Pannuti, agli ingaggi dei giovani Iennarella e Labate, alla conferma di grande parte dello “zoccolo duro” della passata stagione capitanato da Jean Carlos Cividini, la Futura appare ancora più forte e competitiva.