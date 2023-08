Calcio a 5: la Futura ingaggia Francesco Labate, baby bomber dal sapore azzurro

StrettoWeb

La Polisportiva Futura si potenzia, ulteriormente e guarda al presente ma anche al Futuro. Mister Fiorenza avrà a disposizione Francesco Labate. Ingaggiato un calcettista d’interesse Nazionale. Ha giocato in A2, è ben conosciuto nel circondario ed è reduce da una convocazione gratificante nella Nazionale Under 19. Pivot, classe 2005, tanto giovane quanto in crescita.

La sua famiglia è una dinastia di calcettisti: Andrea, ha giocato in giallo-blu nella passata stagione e compone un trio importante insieme ad Alessio. Labate (in foto con il vice-Presidente Filiberto Mallamaci) è il classico pivot, possente fisicamente e con un ottimo senso del gol. Un nuovo segnale di quanto sia impattante il mercato del Ds Gattuso e di quanto tantissimi giovani del territorio abbiano scelto fortemente la progettualità a marchio Polisportiva Futura.