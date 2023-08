Calcio a 5 femminile, colpo da “100” per la T&T Royal Lamezia: Jéssica Sant’Anna

StrettoWeb

Continua a sorprendere la T&T Royal Lamezia che potrebbe presentarsi ai nastri di partenza come la vera sorpresa del campionato di serie A di calcio a 5. La squadra biancoverde ha ufficializzato infatti la talentuosa Jéssica Graziela Sant’Anna, italo brasiliana classe ’93, ex compagna di squadra di Amandinha, indicata come la più forte giocatrice al mondo di calcio a 5 e titolare inamovibile della nazionale di futsal brasiliana. Con questo acquisto la T&T Royal Lamezia alza decisamente l’asticella.

Jéssica Getúlio, questo il suo nickname, nel 2019, oltre alla Coppa del Mondo, è stata campionessa nei Campionati Brasiliani e Statali, nella Copa Sul, Supercoppa, negli Open Games del Paraná, nella Taça Brasil e nella Taça Governador, titolo conquistato nuovamente all’inizio del 2020. È stata anche seconda nello Stato Paranaense e Catarinense e tre volte negli Open Games di Santa Catarina. Nel 2017, alla Copa do Brasil, è stata insignita del “Gol de Placa” della manifestazione. E’ stata eletta miglior giocatrice di Fut7 al mondo 2019 e miglior giocatrice di Fut7 in America 2022. A lei abbiamo rivolto qualche domanda.

Cosa ti ha convinto a scegliere la Royal?

“Mi sono identificata con il club per i suoi valori, il clima familiare e la forza. È un club in ascesa che cercherà di raggiungere le zone alte della Serie A e io voglio farne parte! Sono molto felice di rappresentare questa fantastica maglia”.

Conosci qualcuna delle tue compagne? Hai parlato col mister?

“Alcune ragazze sono brasiliane, ho già avuto contatti con loro in Brasile, con alcune di loro siamo diventate grandi amiche. Credo che questo faciliterà la mia integrazione con la squadra. Per quanto riguarda l’allenatore, non vedo l’ora di incontrarlo e imparare molto da lui in questa stagione”.

Hai vinto tanto in Brasile, i tuoi propositi in Italia?

“Ho sempre fatto parte di grandi squadre, scegliendo Royal sono sicura che seguirò la stessa strada. Lotteremo duramente per portare la squadra al posto più alto possibile”.