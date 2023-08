Calcio a 5, il capitano della Futura lancia la sfida: “entusiasta della programmazione del club”

StrettoWeb

Il Capitano della Futura non vede l’ora. Nel ricco pacchetto di confermati dal Ds Pasquale Gattuso, c’è, ovviamente, Jean Carlos Cividini. Il bomber brasiliano lancia una sfida intrigante e tutta da vivere al campionato di Serie A2 Elite, torneo che vedrà la Futura viaggiare, da Cesena a Roma, dalla Sicilia alla Puglia. “Si, mi sto allenando con il percorso individuale. Mister Fiorenza non ci lascia mai soli”, ha dichiarato il numero dieci.

“Ho trascorso un periodo estivo in Brasile ma sono già a Lazzaro. Da Capitano, sono davvero entusiasta della programmazione del progetto Polisportiva Futura. Gli ingaggi dei miei connazionali Honorio e Pizetta parlano da soli: sono giocatori che, per caratura, esperienza e trofei rappresentano una garanzia assoluta a tutti i livelli. Sarà un piacere averli in squadra e lottare accanto a loro per raggiungere i nostri obiettivi”.

“Che campionato mi aspetto? Sarà un torneo difficilissimo, diverso da quello della passata stagione. Il Dna della nostra squadra, però, è sempre quello di migliorarci e far bene. Siamo carichi e pronti per affrontare qualsiasi tipo di sfida. La prossima stagione? Immagino già quanto sarà bello il nostro impianto. Nella passata stagione, tanti giovanissimi, tanti bambini si sono avvicinati al nostro sport”.

“Questa è la vera “Mission”. Molto spesso, durante l’anno appena trascorso, guardando gli spalti pieni mi sono emozionato ed allo stesso tempo caricato. Io credo che, l’anno agonistico che verrà sarà ancora più impattante e decisivo il nostro fattore campo. Quando cammino per Lazzaro, tutti mi chiedono, tutti vogliono sapere e seguirci, perché la Futura è diventata parte fondamentale del comprensorio, da Motta in tutta l’area”.