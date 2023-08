Calcio a 5, pubblicato il calendario della Serie A2 Elite: il cammino della Futura

StrettoWeb

E’ stato pubblicato il calendario ufficiale della stagione. Il girone B della Serie A2 Elite di Calcio a 5 prende forma. La Polisportiva Futura scalpita per l’esordio. Lo stesso si terrà tra le mura amiche del Palattinà di Lazzaro ospitando l’unica compagine molisana del raggruppamento, il CNL CUS in data 29 settembre 2023 alle ore 19.30.

Per la prima trasferta dell’anno, occorrerà attendere il 14 ottobre, con la gara del PalaTedeschi di Benevento, complice la sfida contro i Sanniti.

Ritorno in casa alla terza giornata contro Giovinazzo il 20 Ottobre. I calcettisti, cari al Presidente Cogliandro, giocheranno, in casa, come da consuetudine, il venerdì sera alle ore 19.30.

Il 28 ottobre, i ragazzi di Mister Fiorenza ritorneranno sul campo che li ha visti protagonisti durante il PlayOff a caccia di un posto in massima serie nella passata stagione, il rettangolo di gioco della Ss Lazio.Il girone di andata terminerà il 26 aprile 2024 con la sfida interna contro Itria.

Il calendario della Futura

1ª giornata

Futura-CLN MOLISE 29 settembre 2023-rit.6 gennaio 2024

2ª giornata

BENEVENTO-Futura 14 Ottobre 2023-rit 13 gennaio 2024

3ª giornata

Futura-GIOVINAZZO 20 Ottobre 2023-rit 20 gennaio 2024

4ª giornata

SS. LAZIO-Futura 28 Ottobre 2023-rit 27 gennaio 2024

5ª giornata

Futura-MELILLI 31 Ottobre 2023-Ritorno 10 Febbraio 2024

6ª giornata

MANFREDONIA-Futura 4 Novembre 2023-rit 17 febbraio 2024

7ª giornata

Futura-CESENA 10 Novembre 2023-Rit.24 febbraio 2024

8ª giornata

Riposo

9ª giornata

CANOSA-Futura 25 novembre 2023-ritorno 9 marzo 2024

10ª giornata

Futura-ROMA a 5- 1 Dicembre 2023- rit 16 marzo 2024

11ª giornata

CAPURSO-Futura 9 dicembre 2023-rit 6 aprile 2024

12ª giornata

Futura-SICURLUBE 22 dicembre 2023-rit 20 aprile 2024

13ª giornata

ITRIA-Futura 30 dicembre 2023-rit 27 aprile 2024