Calabria, controlli in un bar: lavoratori in nero e macchinette da gioco illegali

Nell’ambito delle attività di controllo svolte da personale della Squadra Amministrativa della Questura, nella giornata di ieri sono stati sottoposti a sequestro amministrativo due apparecchi elettronici di tipo “ totem ” ed una persona è stata sorpresa a svolgere l’attività lavorativa, pur non risultando regolarmente assunta.

In particolare, nel corso di un controllo effettuato presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ubicata a Isola Capo Rizzuto, all’interno di un’area dedicata è stata rilevata la presenza di 2 apparecchi elettronici, messi a disposizione degli avventori, destinati a forme di gioco non rispondenti alla normativa vigente, per cui gli stessi sono stati sequestrati, e al titolare del bar è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista.

Inoltre, il personale operante ha provveduto ad elevare una ulteriore sanzione amministrativa, in quanto ha verificato la mancanza della predisposizione delle misure finalizzate alla sicurezza ed all’igiene dei servizi e dei beni destinati alla vendita di prodotti alimentari, che salvaguardano dai rischi, a tutela della salute dei consumatori.

Infine, una cittadina di nazionalità rumena, intenta a lavorare all’interno del bar, dopo essere stata identificata è risultata essere non regolarmente assunta, per cui si è proceduto alla segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.