Calabria, video shock: bullizzano un uomo e postano il fattaccio su TikTok

StrettoWeb

“Purché se ne parli”. Avranno pensato questo i bulletti che, negli scorsi giorni, hanno fatto irruzione nell’abitazione di un uomo di Praia a Mare, in provincia di Cosenza, e sfasciato la sua casa e i suoi pochi beni. La vittima in questione infatti, vive in condizioni estreme di disagio, riportando non pochi problemi personali e familiari, e il branco di ragazzini, in vacanza nella località tirrenica, hanno deciso di prenderlo di mira e di postare tutto su TikTok.

I bulletti, presumibilmente minorenni, occupano i suoi spazi, saltano sul letto del malcapitato e gettano i vestiti dalla finestra. Un ambiente violato in poco più di 15 secondi di video, diventato virale per le ragioni “sbagliate” (per i ragazzi, ovviamente): le immagini hanno creato uno sdegno tale da far intervenire anche i piani alti. Della triste vicenda si stanno già occupando i Carabinieri della compagnia di Scalea, già sulle tracce dei responsabili.

L’indignazione del sindaco: “c’è un limite a tutto!”

Il primo cittadino di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, ha usato la stessa arma del branco e ha condannato il vile gesto: un video, pubblicato sul canale ufficiale della cittadina, mostra tutta l’indignazione e lo sgomento per quanto accaduto, oltre ad informare che i responsabili verranno assicurati alla legge. A corredo del video si può leggere: “accoglienza turistica non vuol dire essere colonizzati da bande di ragazzini incivili che, durante la notte, imperversano nel nostro paese senza seguire le più basiche regole del vivere civile”.

“Noi non abbiamo bisogno di queste persone, i nostri Turisti perbene (la maggior parte per fortuna) non meritano questo scenario, come non lo meritano i Praiesi. Vi invito a denunciare qualsiasi avvenimento contrario alle regole e alla legge affinché le Forze dell’Ordine possano agire in modo tempestivo ed efficace. Solo l’unione di tutti noi potrà consentire di ristabilire l’ordine che regna 11 mesi l’anno nel nostro meraviglioso Paese e che si perde ad agosto a causa di un numero minuto, ma molto fastidioso, di ragazzini maleducati“.

Conclude: “l’Amministrazione Comunale, il Comando di Polizia locale e tutte le Forze dell’Ordine, che ringrazio, sono impegnate, ogni giorno, per cercare di dare il meglio a chi vive o villeggia a Praia a Mare ma senza il Vostro aiuto ogni nostro sforzo sarà vano. Una Praia a Mare ordinata sarà possibile solo con l’unione e l’aiuto di tutti!“.