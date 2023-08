Calabria, terribile scontro sulla ss107: perde la vita giovane centauro

StrettoWeb

Altro sangue sulle strade della Calabria, un’altra giovane vita spezzata: dopo l’incidente in cui ha perso la vita Gabriele Basile, di soli 22 anni, in provincia di Cosenza, ecco che la triste vicenda si ripete. Un coetaneo di Gabriele, questa notte intorno alle 02:30, è rimasto coinvolto in un violento scontro sulla strada statale 107 all’altezza di San Fili in prossimità dell’autovelox.

Il ragazzo, a bordo di uno scooterone, si è schiantato contro una Ford Galaxy: la giovane che era in sella con lui invece, 21enne, è stata condotta d’urgenza in ospedale ed è ricoverata in rianimazione in gravissime condizioni. Sul posto, oltre ai soccorsi, presenti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Rende e l’Anas. La procura di Cosenza ha aperto un fascicolo per capire le dinamiche dell’incidente che hanno portato al triste epilogo.