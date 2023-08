Calabria, terribile incidente in pieno centro cittadino: feriti due ragazzi a bordo di uno scooter

StrettoWeb

Ennesimo incidente sulle carreggiate dall’Alto Tirreno Cosentino: ieri sera, intorno alle 22:30, un violento scontro auto-moto si è verificato a Praia a Mare. Il sinistro è avvenuto all’incrocio tra via Verdi e via Dante Alighieri e ad avere la peggio sono stati i due ragazzi sul mezzo a due rotte. I giovani, residenti nel comune si Tortora, hanno riportato ferite e contusioni in seguito allo schianto. Uno dei due è stato trasferito all’ospedale Annunziata di Cosenza per le cure del caso mentre per l’latro, invece, non è stato necessario ricorrere al ricovero. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti sulla dinamica.