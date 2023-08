Calabria: lo strano caso di un Carabiniere che coltivava un vasto terreno dentro la Caserma, durante l’orario di servizio

StrettoWeb

Nella caserma dei carabinieri del Comando Legione Calabria è stato segnalato un vasto terreno agricolo coltivato da un carabiniere verosimilmente durante l’orario di sevizio. Sullo strano caso è intervenuto il segretario generale di Unarma.

“Numerose segnalazioni sono giunte a questa Unarma, circa la strana destinazione di una florida coltivazione orticola/agricola, di una vasta porzione di terreno – circa 400 metri quadrati – ricadente all’interno della Caserma del Comando Legione Calabria, cui si dedicherebbe in via esclusiva, con sacrificio e dedizione, un graduato in forza al Reparto Comando – Squadra Servizi – dello stesso Comando Legione.

In particolare ci si chiede:

Come sia possibile che, visto che il profilo d’impiego degli Appuntati e Carabinieri impedisce l’impiego dei militari alle mansioni indicate, questo militare faccia mansione orticola?

Come ci si è regolati da un punto di vista della sicurezza sul lavoro?

A chi sono destinati i prodotti della terra?

È possibile che i cittadini italiani paghino un carabiniere per fare attività orticola anziché occuparsi della loro sicurezza?

Attendiamo le verifiche ai quesiti su chi, come e quando è stata autorizzata detta attività “agricola”. Al Comando Generale si chiede di inoltrare la presente all’Autorità giudiziaria competente, Ordinaria e Militare, al fine di verificare eventuali ipotesi di reato”-così in una nota Antonio Nicolosi segretario generale di UNARMA associazione sindacale Carabinieri.