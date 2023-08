Calabria, sequestrata una discarica abusiva: individuati i responsabili grazie ai droni

StrettoWeb

“In data 22 Agosto 2023 la Polizia Locale ha proceduto al sequestro, e invio della relativa C.N.R. in Procura, di un’area di circa 1000mq in località Petrosa utilizzata come discarica. Il reato contestato è quello previsto dall’art. 256 comma III Codice dell’Ambiente”. Con queste parole Giacomo Perrotta, sindaco di Scalea, comunica ai concittadini il sequestro di una discarica abusiva a cielo aperto. L’operazione è stata condotta dalla Polizia che, anche grazie ad alcuni immagini aeree, ha identificato i responsabili indagati per attività di gestione rifiuti non autorizzata. Negli scatti infatti, si possono notare alcuni movimenti sospetti ed un camion rosso, mezzo utilizzato per trasportare e poi scaricare l’immondizia. Fortunatamente non si riscontrano rifiuti di natura pericolosa: sono stati rilevati infatti, sterpaglie di ogni genere, probabilmente frutto di potature. I responsabili rischiano l’arresto da 2 mesi a 6 anni e una sanzione penale che va dai 2600 ai 26mila euro.