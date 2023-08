Calabria, scontro tra due auto: morta una donna

StrettoWeb

Una donna è morta oggi in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 40 nei pressi del bivio dell’Angitola, nel vibonese. Vittoria Mazzotta, di Filadelfia, era col figlio a bordo di una Fiat 600 che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con una Toyota Yaris guidata da un’altra donna rimasta leggermente ferita. In segno di lutto per la morte di Vittoria Mazzotta, il sindaco di Filadelfia Anna Bartucca ha deciso di annullare gli eventi previsti nell’Agosto Filadelfiese nelle giornate del 22, 23 e 24 agosto.

“Il sindaco e l’Amministrazione comunale si uniscono all’immenso dolore che ha colpito le famiglie Umbro e Mazzotta, per la prematura scomparsa della loro congiunta Vittoria” è scritto in un post sulla pagina Facebook dell’Ente.