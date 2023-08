Calabria, ritrovato il cadavere di un uomo in campagna

StrettoWeb

Una tragedia velata da un senso di tristezza in quel di Corigliano-Rossano: un uomo è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione in contrada Thurio. La vittima, di nazionalità rumena, sarebbe morta almeno da un paio di giorni ma, complice la casa in aperta campagna e la solitudine, è stato ritrovato solo ieri pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i Carabinieri del reparto territoriale per gli accertamenti del caso. Aperto anche un fascicolo ma, quasi certamente, il povero uomo è deceduto per cause naturali.