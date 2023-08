Paura in Calabria: ragazza di 22 anni scompare nel nulla

StrettoWeb

Paura in Calabria. Una ragazza di 22 anni di Ricadi (Vibo Valentia), Maria Carmela Giuliano, è scomparsa nel nulla. Non si hanno notizie nelle ultime ore, dal momento successivo alla scomparsa. Dopo la denuncia dei genitori, la Prefettura di Vibo Valentia ha attivato il Piano provinciale per le persone scomparse.