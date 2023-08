Calabria, presunto stupro durante un falò sulla spiaggia: i Carabinieri indagano sull’accaduto

StrettoWeb

Doveva essere una serata all’insegna dei sogni e dei desideri, ma si è trasformata nella notte più brutta della sua vita: una ragazza di Cirò Marina, nel crotonese, sarebbe stata stuprata il 10 agosto, durante un falò sulla spiaggia per la notte di San Lorenzo. I Carabinieri della stazione locale, una volta raccolta la testimonianza della vittima, hanno cominciato a indagare sul presunto caso di violenza sessuale: la ragazza, maggiorenne, si sarebbe infatti rivolta ai militari per denunciare l’accaduto. Successivamente, è stata scortata in ospedale per poter effettuare tutti gli accertamenti del caso. Ancora poco chiare le dinamiche della violenza: sulla vicenda vige il riserbo assoluto per proteggere la vittima e gli eventuali coinvolti.