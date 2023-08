La Calabria piange la scomparsa di Gennaro Pollice: figura di rilievo della cultura

StrettoWeb

Ieri sera 12 agosto 2023, munito dei conforti religiosi e alla presenza dei suoi familiari, è scomparso, a 98 anni, Gennaro Pollice appassionato operatore culturale, fondatore nel 1978 dell’A.M.A. Calabria e Presidente per oltre quattro decenni.

Con il suo impegno e la sua lungimiranza ha contribuito concretamente allo sviluppo delle attività musicali in Calabria. Gennaro Pollice, nato il 18 marzo 1925, dopo la maturità classica ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo e la specializzazione in Scienze amministrative presso l’Università degli Studi di Bologna.

Ha esercitato la professione di avvocato presso il Foro di Roma. Dopo aver vinto numerosi concorsi pubblici sceglie quello indetto dall’INPS ente nel quale entra nel 1955 come Vice Segretario, grado iniziale della carriera direttiva terminata 30 anni dopo con quello di Dirigente della Sede Regionale dell’INPS della Calabria.

Ha partecipato alla vita politica della sua città: Primo eletto nella campagna elettorale amministrativa del 1965 è nominato dal Consiglio Comunale Sindaco della Città di Nicastro. Dal 1975 al 1980 è stato Consigliere Comunale della Città di Lamezia Terme e Consigliere d’Amministrazione dell’Azienda Sanitaria di Catanzaro.

I funerali avranno luogo presso la Cattedrale di Lamezia Terme lunedì 14 agosto 2023 alle ore 11,00.