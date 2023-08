Calabria, nuova intimidazione: squarciata la ruota a un consigliere comunale

StrettoWeb

Nuovo atto intimidatorio ai danni della politica locale: è accaduto a Scale, in provincia di Cosenza, ai danni del consigliere comunale Angelo “Lillo” Paravati. Ex candidato a sindaco, ora parte della minoranza, è stato lui stesso a darne notizia tramite i social. “I tagli alle gomme non sono tagli all’anima. Per la seconda volta in un anno qualche idiota si è accanito con un cacciavite sulla ruota della mia auto con quattro tagli laterali. Capisco che non ha gli attributi per mostrarsi a viso aperto, ma se trovasse il coraggio io lo attendo quando e dove vuole…sempre. Tanto non siamo in centro e potremo dirci quanto occorre con la massima tranquillità” ha scritto Paravati su Facebook. Massima solidarietà da parte dei cittadini al consigliere, già vittima dello stesso attacco nel luglio di un anno fa.