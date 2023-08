Calabria, notte “di fuoco” a San Lorenzo: auto incendiate sulla costa jonica

StrettoWeb

La notte di San Lorenzo, la più romantica e sognante dell’anno, si è trasformata in un incubo in quel di Corigliano-Rossano: un incubo ad occhi aperti, quello rinvenuto all’alba di questa mattina vicino al Lido Zefiro Club del lungomare rossanese. Un vasto incendio ha infatti coinvolto ben sei auto, interamente carbonizzate. Immediato l’intervento dei corpo dei Vigili che hanno impedito che le fiamme si propagassero ulteriormente.

Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti al fine di risalire alla dinamica del rogo. Secondo le prime indiscrezioni, si presume un incendio di tipo accidentale: il conducente di una delle vetture coinvolto, per una manovra errata, è uscito fuori strada. Nel tentativo di riportate l’auto in carreggiata, avrebbe forzato il motore fino a produrre surriscaldamento e, conseguentemente, le fiamme.