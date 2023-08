Calabria: lutto nel mondo della vitivinicoltura, è morto Nicodemo Librandi

StrettoWeb

Il comparto vitivinicolo della Calabria piange la morte di Nicodemo Librandi, nato a Cirò Marina 78 anni fa, figura storica dell’imprenditoria calabrese. Lo scorso 12 marzo, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, conferì a Librandi il Dottorato Honoris Causa in Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali.

Il cordoglio di Occhiuto

“Con Nicodemo Librandi scompare un simbolo di eccellenza e modernità per la Calabria e per la filiera vitivinicola nazionale. Imprenditore illuminato che ha sempre puntato sull’innovazione e sul coraggio, portando in alto i suoi prodotti e l’immagine della nostra Regione. A nome della Giunta regionale che ho l’onore di presiedere esprimo un sentimento di cordoglio e di vicinanza alla famiglia e all’azienda”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.