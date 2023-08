Calabria, lite tra fratelli finisce a calci e pugni: arrestato il maggiore

StrettoWeb

Una lite familiare ha scosso la città di Vibo Valentia nelle ultime ore: protagonisti del litigio due fratelli, da sempre in rapporti conflittuali tra loro. L’accesa discussione ha avuto luogo all’interno dell’abitazione familiare alla presenza dei genitori: dapprima le urla, in seguito l’aggressione. Il fratello maggiore si è scagliato sul minore e lo ha colpito più volte con calci e pugni tanto da provocargli ferite e vistose ecchimosi. Nonostante l’intervento pacificatore di padre e madre, i due hanno continuato a picchiarsi tanto da allertare il 113.

Immediato l’arrivo di una volante della Polizia: gli agenti sono entrati in casa e hanno diviso i due bloccando l’aggressore. Quest’ultimo è stato arrestato per reato di lesioni. A seguito di convalida da parte della Procura di Vibo Valentia, è stato quindi tradotto in carcere. Il fratello minore invece, è stato trasferito all’ospedale “Jazzolino” della città per le ferite riportate: la prognosi è di 35 giorni.