Calabria, investita da una Smart mentre attraversa sulle strisce: trasferita d’urgenza in ospedale

Ennesimo incidente per le strade di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Dopo il tragico scontro con la moto che ha portato alla morte di un ragazzo, questa mattina è stata investita una donna. Il sinistro è avvenuto in centro cittadino: una Smart ha preso in pieno la povera signora che, pare, stesse attraversando sulle strisce pedonali vicino alla Chiesa dei Sacri Cuori. Immediato l’intervento del 118 che ha trasferito la paziente in ospedale: la prognosi è di trauma cranico frontale. Presenti inoltre le forze dell’ordine per gli accertamenti sul caso.